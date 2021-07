Lihat 3 Aksi Penting di Gim Kelima Final NBA Bucks Vs Suns

jpnn.com, PHOENIX - Milwaukee Bucks hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan diri menjadi juara NBA musim ini.

Setelah tertinggal di dua gim awal, Milwaukee Bucks kini balik memimpin 3-2 (best of seven) atas Phoenix Suns.

Pada gim kelima di kandang Phoenix Suns, Footprint Center, Phoenix, Arizona, Minggu (18/7) pagi WIB, Bucks menang menang 123-119.

Forward Bucks Giannis Antetokounmpo mencetak angka terbanyak untuk timnya dengan 32 poin.

