Lihat Detik-Detik Menakutkan di MotoGP Austria, Rossi Mengira Itu Helikopter

jpnn.com, SPIELBERG - Valentino Rossi mengenang saat-saat menakutkan dalam MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (16/8) malam WIB.

Ketika baru berjalan sembilan putaran, bendera merah harus dikibarkan menyusul insiden tabrakan kecepatan tinggi antara Johann Zarco dan Franco Morbidelli di area pengereman menuju Tikungan 3.

Rossi dan rekan satu timnya di Yamaha, Maverick Vinales, nyaris terhantam dua motor Ducati dan Yamaha yang melesat bak peluru ke arah mereka.

Sang juara dunia sembilan kali bahkan terguncang ketika kembali ke garasi sebelum lomba restart dengan 20 lap tersisa.

