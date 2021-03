Lihat Klasemen La Liga Setelah Barcelona Membantai Real Sociedad

jpnn.com, SAN SEBASTIAN - Barcelona meraih kemenangan saat bertandang ke markas Real Sociedad dalam lanjutan pekan ke-28 La Liga di Reale Arena, Senin (22/3) dini hari WIB.

Barca berpesta dengan skor 6-1. Kapten Barcelona, Lionel Messi berkontribusi dua gol ditambah satu assist dalam pertandingan itu.

Bek kanan, Sergino Dest juga mengukir dua gol dan dua gol Barca lainnya dicetak oleh Antoine Griezmann dan Ousmane Dembele.

Sementara Sociedad cuma sanggup membalas melalui satu gol dari Ander Barrenetxea.

6 - @FCBarcelona have scored six goals in an away game in all competitions for the first time since February 2017 against Alavés at Mendizorroza (0-6), under Luis Enrique Martinez. pic.twitter.com/Rku86JrVWu — OptaJose (@OptaJose) March 21, 2021