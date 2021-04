Lihat Klasemen Premier League Setelah Chelsea Mengamuk di Selhurst Park

jpnn.com, LONDON - Klasemen Premier League berubah setelah Liverpool dan Chelsea sama-sama memetik kemenangan di pekan ke-31.

Liverpool lebih dahulu naik ke peringkat keempat setelah memetik kemenangan kandang perdana dalam sembilan pertandingan terakhir dengan menundukkan Aston Villa 2-1 di Anfield, Sabtu (10/40 malam WIB.

Namun, kedudukan Liverpool di empat besar hanya bertahan sekitar dua jam saja, sebab dalam laga lebih larut Chelsea menang besar saat bertandang ke Selhurst Park dengan melumat Crystal Palace 4-1, Minggu dini hari WIB.

Chelsea kini menempati peringkat keempat dengan koleksi 54 poin, unggul dua poin atas Liverpool yang ada di posisi kelima.

6 - Chelsea are yet to lose on the road under Thomas Tuchel in the Premier League (P6 W4 D2) – the only other Blues manager to avoid defeat in his first six away games in the competition was Felipe Scolari (unbeaten in first 10). Momentum. pic.twitter.com/0ajbTahUeS — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2021