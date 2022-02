Lihat Nih, Santri yang Pengin jadi TNI Mendapat Pembinaan Fisik dari Kodim Wonosobo

jpnn.com, WONOSOBO - Sejumlah santri yang akan mendaftar sebagai prajurit TNI mendapatkan pembinaan fisik dari Kodim 0707/Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng).

Pembinaan fisik ini merupakan tindak lanjut sosialisasi penerimaan calon prajurit TNI jalur lintas agama.

Menurut Koordinator Pembinaan Santri Kodim 0707/Wonosobo Letda Inf Dremo, kegiatan ini untuk membantu para santri agar fisik dan mentalnya bisa mencapai standar yang ditentukan TNI.

Menurut dia, tujuan pembinaan fisik bagi santri adalah menyiapkan mereka agar saat mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI sudah siap fisik maupun mental. Dremo berharap setelah dilakukan pembinaan fisik, para santri itu mendapatkan nilai maksimal.

"Kami menyadari saat mereka di pondok tidak mengetahui bagaimana tes yang dilakukan saat mau masuk menjadi prajurit. Untuk itu, kami bina mulai bagaimana standar lari yang ditentukan TNI. Selain lari, mereka diajari tentang push up, pull up, sit up, shuttle run, lunges, dan renang,” katanya di Wonosobo, Jumat (18/2).

Dremo menjelaskan saat ini berdasar hasil sosialisasi dan penjaringan calon prajurit yang masuk kriteria dari berbagai pondok pesantren dan siap mengikuti pembinaan sebanyak 11 santri.

“Harapan dari Kodim, 11 santri bisa mengikuti seleksi dan semuanya bisa masuk menjadi anggota TNI,” kata Dremo.

Lebih lanjut Dremo menuturkan menjadi prajurit TNI tidak cukup hanya mengandalkan tekad. Namun, lanjut dia, harus benar-benar siap secara fisik, mental, dan administrasi yang harus di atas rata-rata para calon lainnya.