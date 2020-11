Lihat! Salah Oper Gigi, Alex Rins Disalip Joan Mir

jpnn.com, VALENCIA - Pembalap Suzuki Ecstar Alex Rins masih menyimpan ambisi mengejar titel juara dunia MotoGP 2020 meski hanya finis runner-up pada MotoGP Eropa di Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (8/11) malam WIB.

Pada MotoGP Eropa, Rins memimpin 16 lap pertama balapan, tetapi kehilangan posisinya ketika melebar di Tikungan 11 karena salah mengoper gigi.

Akibat kesalahan itu, Rins menyerahkan pimpinan lomba kepada rekan satu timnya Joan Mir, yang kemudian meraih kemenangan.

Kedua pembalap asal panyol itu membawa Suzuki finis 1-2 untuk pertama kalinya sejak MotoGP Jerman 1982.

The overtake that took @JoanMirOfficial 37 points clear at the top of the Championship! ????#EuropeanGP ???????? | #M1R pic.twitter.com/nOCZFsfjJr — MotoGP™???? (@MotoGP) November 8, 2020