Klasemen MotoGP 2020: Joan Mir Menjauh, Alex Rins Naik ke Posisi Tiga

jpnn.com, VALENCIA - Joan Mir masih memimpin klasemen MotoGP 2020.

Kini, pembalap Spanyol berusia 23 tahun itu bisa lega lantaran telah memenangi seri balapan.

Sebelum memenangi MotoGP Eropa di Circuit Ricardo Tormo Valencia, Minggu (8/11) malam WIB, Mir belum pernah menang dalam seri balapan.

So, dengan kemenangan di MotoGP Eropa, Mir pantas makin percaya diri sebagai calon juara dunia MotoGP 2020.

"Now, more than ever, we have to be really clever. It's not done!" - @JoanMirOfficial ?????



The championship is within touching distance, but the @suzukimotogp rider won't change his approach! ????#M1R | #EuropeanGP ???????? pic.twitter.com/J0OfOREDsS — MotoGP™???? (@MotoGP) November 8, 2020