Link Net dan I-Solution Hadirkan Pasar SAKTI, Ada Job Fair Juga Lho

jpnn.com, JAKARTA - PT Infra Solusi Indonesia (I-Solution), anak perusahaan PT Link Net Tbk melalui First Academy akan menggelar Pasar SAKTI (Shop and Share Awesome Knowledge–Things and Inspiration).

Pasar SAKTI merupakan virtual festival dan job fair berkonsep animasi 3D, yang menyuguhkan rangkaian kegiatan selama tujuh hari, mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2021.

Pada program ini, I-Solution bekerja sama dengan Link Net akan mewadahi pertemuan antara para pelaku usaha unit kecil dan menengah, pemerintah, serta pencari kerja dalam satu platform.

“Pasar SAKTI adalah bagian dari upaya kami untuk mendorong pengembangan bisnis para pelaku UKM, serta mendukung upaya pemerintah memulihkan perekonomian di Indonesia," ujar President Director PT Infra Solusi Indonesia Benni Lim.

Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk sekaligus Director PT Infra Solusi Indonesia Yosafat Hutagalung menambahkan, Pasar SAKTI juga akan menjadi platform bagi para job seeker mendapatkan pekerjaan, dan menjembatani pihak perusahaan untuk menemukan kandidat terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Virtual event Pasar SAKTI akan diisi dengan serangkaian webinar bertema Fight Back yang dirancang dan didedikasikan bagi seluruh UKM di Indonesia.

Rangkaian webinar ini akan memberikan beragam materi yang meliputi; people, process, dan technology, yang diisi oleh puluhan pembicara ahli serta praktisi dari bidang terkait.

Webinar ini akan menjadi wadah bagi seluruh partisipan untuk berbagi informasi, wawasan, serta pengalaman dalam mengembangkan bisnis UKM ataupun komersial, yang diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untuk menghadapi tantangan dan terus berkembang di tengah masa pandemi saat ini.