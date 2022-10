Link Net Masuk TOP 10 Peraih Penghargaan Terbanyak di Ajang TBCCI 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk dengan brand First Media kembali meraih prestasi di ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) besutan Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Link Net meraih sembilan penghargaan yang tergabung dari dua kategori yakni Korporat dan Teamwork di Hotel Bidakara Jakarta.

Dari perolehan tersebut, Link Net menduduki posisi 6th Runner Up dan masuk sebagai TOP 10 peraih penghargaan terbanyak.

Pada ajang The Best Contact Center Indonesia tahun ini Link Net mendapat tujuh penghargaan dari kategori Korporat dengan perolehan dua penghargaan Platinum untuk sub kategori The Best Contact Center Operations dan The Best Business Contribution.

Kemudian empat penghargaan Gold untuk The Best Customer Experience, The Best People Development, The Best Employee Engagement, The Best Technology Innovation, dan satu penghargaan Silver untuk The Best Digital Media.

Head of Customer Interaction PT Link Net SB Diah Pudjiastuti mengatakan di ajang kompetisi kali ini Link Net berhasil menambahkan prestasi baru melalui perolehan dua penghargaan pada kategori Teamwork, yaitu penghargaan Platinum untuk sub kategori The Best Reporting Team, dan penghargaan Silver untuk The Best Scheduling Team.

“Dua penghargaan ini Link Net terima berdasarkan penilaian juri atas kemampuan kami melakukan penilaian agen dan contact center serta kecakapan dalam mengolah dan menganalisa data yang dihasilkan secara cepat dan tepat," jelasnya.

Penghargaan TBCCI tahun ini merupakan partisipasi Link Net ke-6 kalinya di ajang yang berfokus pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan contact center di Indonesia.