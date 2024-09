Linkin Park Umumkan Personel Baru, Lagu, Hingga Jadwal Tur

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band asal Amerika Serikat, Linkin Park akhirnya bangkit lagi setelah tujuh tahun vakum, sejak kepergian Chester Bennington.

Linkin Park kini memperkenalkan dua personel baru, yaitu Emily Armstrong (Dead Sara) sebagai co-vocalist dan Colin Brittain sebagai drummer, melengkapi formasi Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, dan Joe Hahn.

Selain mengumumkan personel baru, Linkin Park juga membagikan sederet kabar baik, salah satunya peluncuran lagu baru.

Linkin Park merilis sebuah single baru berjudul The Emptiness Machine beserta video klip yang disutradari oleh Hahn.

Lagu tersebut menggaungkan DNA lengkap dengan energi meledak-ledak khas ala Linkin Park yang langsung dapat dikenali.

The Emptiness Machine merupakan sebuah lagu bernuansa anthemic, melodi-melodi hipnotik dari Mike Shinoda dilanjutkan dengan bagian chorus dari Armstrong yang menggelegar, serta riff-riff yang terdistorsi dan permainan drum yang mengentak.

"Semakin sering kami menghabiskan waktu dengan Emily dan Colin, semakin kami menikmati talenta kelas dunia, kehadiran mereka, dan semua hal yang kami ciptakan. Kami merasa empowered dengan lineup baru ini dan musik baru penuh energi yang kami buat bersama. Kami menyatukan titik-titik sonik yang telah membawa kami ke titik ini dan tetap menjelajahi titik-titik baru," kata Mike Shinoda.

Tidak hanya itu, Linkin Park juga mengumumkan 6 konser arena yang akan digelar di Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul, dan Bogota sebagai bagian dari From Zero World Tour.