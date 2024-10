LippoLand Raih 2 Penghargaan Prestisius Properti Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - LippoLand selalu maksimal berinovasi dan mengedepankan pengembangan yang berkesinambungan dalam berkiprah di industri properti Indonesia.

Ikhtiar ini tentu tak lepas dari komitmen memberikan pelayanan optimal yang mampu menjawab dinamika kebutuhan konsumen dari waktu ke waktu.

Hasilnya, pengembangan proyek hunian maupun komersial yang dilakukan LippoLand selalu mendapatkan antusiasme tinggi dari konsumen.

Di saat yang sama, proyek-proyek yang dikembangkan LippoLand juga memperoleh berbagai penghargaan prestius dari institusi-institusi terpercaya.

Dalam ajang GPA People’s Choice Awards 2024 besutan Indonesia Property Watch (IPW) dan Rumah123 pada 7 Agustus 2024, LippoLand menerima penghargaan "The Winner in Housing Project Kabupaten Tangerang" dan "The Winner in Millennial Home Design".

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan GPA People's Choice Awards 2024 merupakan penghargaan pertama dan satu-satunya di bidang properti, yang melibatkan partisipasi aktif konsumen dalam pemilihan pemenangnya melalui sistem voting. Selain itu, tegas dia, juga merupakan ajang penghargaan industri properti tertinggi sekaligus terbesar di Indonesia.

GPA People’s Choice Awards 2024 tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur bagi brand properti, tetapi juga memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Kemenangan suatu merek dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih properti untuk hunian," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (1/10).