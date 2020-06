Listrik di Bekasi Sering Padam, PLN UP3 Beri Penjelasan Begini

Kamis, 25 Juni 2020 – 04:23 WIB

jpnn.com, BEKASI - Gangguan listrik dalam dua bulan terakhir ini kerap terjadi di Kota Bekasi. PLN UP3 Bekasi menjelaskan hal itu terjadi akibat layangan yang tesangkut di saluran udara tegangan menengah (SUTM).

“Dua bulan terakhir ini Mei dan Juni, padam akibat gangguan kerangka layangan menyentuh kabel SUTM,” kata Manajer PLN UP3 Bekasi, Ririn Rachmawardini, Rabu (24/6).

Menurutnya, kejadian gangguan kelistrikan akibat layangan sudah terjadi sebanyak 18 kali. Untuk mengantisipasi adanya gangguan serupa, PLN berupaya melakukan pencegahan secara preventif.

Bekerja sama dengan pihak kelurahan, petugas melakukan patroli ke lingkungan perumahan yang kerap terjadi gangguan akibat layangan.

“Kami bekerja sama dengan kelurahan melakukan patroli dengan pengeras suara memberikan imbauan dilarang main dekat zona right off way jaringan,” Imbuhnya.

“Seperti yang sudah kami lakukan di wilayah Babelan dan wilayah yang sering terjadi gangguan lainnya, untuk mencegah kejadian tersebut dengan cara melakukan patroli keliling,” tutupnya.(PojokBekasi)