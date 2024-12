Live Streaming Barito Putera Vs Persib Bandung: Maung Pengin Clean Sheet

jpnn.com - BANTUL - Bek Persib Nick Kuipers pengin membawa Maung Bandung -julukan Persib, memenangi laga pada pekan ke-15 BRI Liga 1, melawan tuan rumah Barito Putera di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (18/12) malam WIB.

Kick off laga Barito Putera vs Persib Bandung dimulai pukul 19.00 WIB, Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17623-bri-liga-1?schedule_id=3941380.

"Kami pengin dan meyakini bisa lebih baik lagi di pertandingan nanti, tetapi pada akhirnya yang terpenting adalah kami mencatatkan clean sheet (tak kebobolan) dan menang,” ujar Kuipers.

Meski punya modal kemenangan di laga terakhir kontra Malut United FC dengan skor 2-0, tetapi performa Persib bukan tanpa cela.

Kuipers merasa punya catatan yang harus diperbaiki secara tim.

"Saat itu kami mencetak gol yang bagus, tetapi saya pikir kami seharusnya bisa menyelesaikan pertandingan dengan lebih baik. Jika sudah 2-0, kami harus lebih fokus dan menyelesaikan pertandingan,” kata Kuipers.