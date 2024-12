Live Streaming Persija Vs Borneo FC: Macan Pengin Tamu Mandul

jpnn.com - BOGOR - Bek Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi berharap Borneo FC mandul alias tak mencetak gol pada pertemuan kedua tim di pekan ke-14 BRI Liga 1, di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (10/12) malam WIB.

Harapan Rio itu sejalan dengan performa Borneo FC yang tak mencetak gol dalam tiga laga terakhir (0-0 vs PSIS, 0-1 vs PSM, dan 0-1 vs Persib).

“Saya berharap lini depan dari Borneo meneruskan tiga pertandingan sebelumnya, tidak bisa mencetak gol. Kami para pemain bertahan Persija tentu akan selalu mewaspadai siapa pun lawannya, tak pernah menganggap remeh,” tutur Rio.

"Siapa pun lawannya, dengan kondisi apa pun, kami tetap waspada terhadap lini depan mereka. Kami berharap lini bertahan kami main baik," imbuhnya.

Sementara itu, Pelatih Persija Carlos Pena menyatakan Macan Kemayoran -julukan Persija, siap bertarung melawan Borneo.