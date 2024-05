Live Streaming Thomas Cup 2024 Indonesia Vs India, Cek Susunan Pemain

jpnn.com - CHENGDU – Juara Grup C Thomas Cup 2024 bakal ditentukan Rabu (1/5) sore hingga malam ini di Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China. Indonesia vs India alias runner up vs juara Thomas Cup edisi sebelumnya.

Indonesia dan India sama-sama sudah mengemas dua kemenangan di grup, yakni masing-masing dari Inggris dan Thailand.

Tim Merah Putih menang 5-0 dari Inggris, India juga memukul Inggris 5-0.

Indonesia mengalahkan Thailand 4-1, India juga menang dari Thailand 4-1. Indonesia dan India pun sudah sama-sama mengantongi tiket perempat final.

bwf

Jadi, pertemuan kedua pasukan itu nanti untuk memastikan status juara grup.

Itu penting, lantaran pada drawing perempat final, juara grup akan diundi dengan runner-up.

Hingga saat ini, China dan Denmark sudah memastikan diri menjadi juara grup.