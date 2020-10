Liverpool Kalah 2-7, Manchester United Keok 1-6

jpnn.com, LONDON - Dua klub sesepuh di Premier League, Liverpool dan Manchester United mendapat malu di pekan ke-4.

Si petahana Liverpool yang bertandang ke markas Aston Villa di Villa Park, Senin (5/10) dini hari kalah telah 2-7 dari tuan rumah.

Villa tampil menggila. Kemenangan membuat Villa menyapu bersih tiga pertandingan pertamanya demi menorehkan awal musim terbaiknya di kasta tertinggi sepak bola Inggris dalam 58 tahun terakhir.

Dengan hasil itu, Villa yang musim lalu berkutat dalam pertarungan menghindari degradasi kini bercokol di peringkat kedua klasemen dengan raihan sembilan poin penuh, sedangkan Liverpool (9) melorot ke urutan kelima.

6 - For the first time in the two clubs' history, both Liverpool and Manchester United have conceded six goals in a match on the same day. Unbelievable. pic.twitter.com/42vsBHULeH — OptaJoe (@OptaJoe) October 4, 2020