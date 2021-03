Liverpool Kalah di Kandang Sendiri dari Tim Zona Degradasi

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool menelan enam kekalahan beruntun di kandangnya sendiri pada Premier League musim ini.

Menjamu tim zona degradasi Fulham, Minggu (7/3) malam, The Reds menyerah 0-1.

Gol semata wayang Mario Lemina jadi pembeda di antara kedua tim, ketika pemain pinjaman dari Southampton itu menyambar bola liar di dalam kotak penalti untuk memperdaya kiper Alisson Becker tepat di pengujung babak pertama.

Kendati menang, Fulham belum mampu mengentaskan diri dari zona degradasi dan tertahan di urutan ke-18 dengan koleksi 26 poin.

8 – Liverpool are now winless in their last eight home games in the Premier League (D2 L6), only embarking on a longer winless top-flight run at Anfield once before – 10 games between October 1951 and March 1952. Estranged. https://t.co/cwFql8sukM — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2021