Locarasa, Pesta Kuliner dengan 60 Cita Rasa Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Festival kuliner dengan tema ”LocaRasa”yang menampilkan 60 pilihan makanan cita rasa Indonesia digelar di Lippo Mall Puri, mulai Jumat 22 September 2023 hingga 1 Oktober 2023.

Festival itu digelar di rooftop Skygarden yang berlokasi di lantai P3 Lippo Mall Puri.

Pengunjung bukan hanya menikmati ragam sajian kuliner tetap juga bisa menyaksikan indahnya pemandangan kota Jakarta Barat dari ketinggian.

Sajian kuliner yang disiapkan akan mewakili cita rasa Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki rasa autentik yang cukup dikenal warga Indonesia seperti Padang, Kalimantan, Palembang, Bandung, Bogor, Lampung, NTT, Bali, Jakarta juga daerah lain yang memiliki kuliner dengan rasa khas masing-masing.

Dibuka mulai pukul 11.00 hingga 22.00 Wib, event kuliner ini akan menghadirkan pilihan kuliner seperti Sate Padang Ajo Ramon dari Padang, Seblak Jeletet Murni dari Bandung, Roti Unyil Venus dari Bogor, AHAW Jajanan Pontianak dari Kalimantan, Pempek Sriwijaya Jelambar dari Palembang, Warung Ce - Se'i Khas Kupang dari NTT, Babi Guling Royal dari Bali, Nasi Campur & Bakmi Portugal By KEDAI TANG dari Lampung ragam kuliner lainnya yang akan mewakili kekayaan kuliner Indonesia.

Bagi pencinta durian, LocaRasa memberikan sajian dengan hadirnya aneka durian dan olahan durian seperti Durian Medan, Durian Padang, Durian Semarang, Durian Rancamaya, Durian Bawor Mathong Sulawesi dan Durian Lay Kalimantan.

Pencinta durian juga akan dimanjakan dengan promo menarik yaitu All You Can Eat Durian cukup dengan membayar Rp 149.000/orang untuk menikmati semua sajian durian, ataupun memilih Happy Hour Durian yang dimulai pukul 13.00, 16.00 dan 19.00 dengan membayar Rp 50.000 untuk mendapatkan 1 buah Durian.

“LocaRasa menampilkan kekayaan kuliner Indonesia dengan hadirnya cita rasa kuliner Indonesia dari berbagai daerah. Selain untuk memberikan pilihan kuliner bagi pengunjung Lippo Mall Puri, kegiatan kuliner ini diharapkan juga mendukung kampanye wisata Indonesia "Wonderful Indonesia” melalui kekayaan kuliner Indonesia sebagai salah satu kekuatan wisata Indonesia,” jelas Rita Yovita selaku Executive Direktur PT Lippo Malls Indonesia.