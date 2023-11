Logos Indonesia Siapkan Layanan Konseling Berbasis Aplikasi

jpnn.com, JAKARTA - Biro Psikologi dan Konsultan HRD, Logos Indonesia berusaha memberikan layanan yang muda dan dekat dengan pengguna.

Memasuki usia 8 tahun, penyedia layanan konsultasi psikologi dan training development ini terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Salah satunya dengan menyiapkan aplikasi DeepTalk Indonesia untuk memudahkan HRD maupun perusahaan dalam mendapatkan layanan konseling psikologi,

Hadirnya layanan berbasis aplikasi ini juga menjadi langkah Logos Indonesia dalam menjawab tantangan zaman.

"Kami menyediakan layanan dengan standar yang baik dan tetap mengedepankan profesionalistas, serta kode etik yang berlaku," ujar Novri Yanto, Direktur Utama Logos Indonesia, dalam keterangannya, Sabtu (18/11).

Novri mengatakan Logos Indonesia selama 8 tahun konsisten memberikan layanan terbaik yang menjawab kebutuhan dunia kerja, seperti rekrutmen & asesmen karyawan, konsultansi SDM, training development & outbound, serta klinik psikologi dan konseling.

Mengusung prinsip “the right man in the right place”, Logos Indonesia optimistis memberikan support kepada perusahaan, organisasi, institusi, serta lembaga yang ingin meningkatkan produktivitas karyawan. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi kepada kandidat yang tepat.

"Kami menyediakan jasa konsultan HRD, psikologi dan manajemen SDM secara online maupun offline di seluruh Indonesia. Didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman, professional, memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal,” tuturnya.