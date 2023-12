Lola Amaria Gelar Nonton Bareng Film Eksil Sambil Berdonasi untuk Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Aktris, produser, sekaligus sutradara Lola Amaria menggelar aksi solidaritas untuk Palestina dengan melaksanakan pemutaran film berjudul Eksil (Exile) di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/12) malam.

Kegiatan nonton bareng film Eksil sekaligus melakukan penggalangan dana hingga terkumpul sekitar Rp 41 juta yang disalurkan ke rekening resmi milik Embassy of The State of Palestine.

"Penggalangan dana masih terus berjalan dan tidak berhenti di sini. Terpenting bagi kita, mereka sudah mau berdonasi. Bersyukur sekali, banyak yang antusias untuk berdonasi membantu saudara-saudara kita di Palestrina,” kata Lola Amaria setelah pemutaran film Eksil.

Menurutnya, para tamu serta Dubes Palestina senang dengan kegiatan nonton bareng pemutaran film Eksil.

Pada duta besar tahu banyak orang Indonesia yang mendukung kemerdekaan untuk Palestina agar perang berakhir.

"Saya pribadi prihatin dengan banyaknya korban akibat perang ini. Banyak korban wanita dan anak-anak sampai bayi yang meninggal dunia. Saya melihatnya ini pembunuhan terhadap bayi-bayi seperti ingin menghilangkan generasi di Palestina," jelas Lola Amaria.

Sutradara yang berusia 46 tahun itu menyebut film Eksil yang menceritakan tentang khususnya para eksil atau orang-orang yang diasingkan dan tidak bisa kembali ke Indonesia akibat G30S/PKI.

Selain itu, film tersebut juga menggambarkan kepedihan para eksil yang akhirnya memilih untuk berpindah kewarganegaraan, namun hatinya tetap Indonesia.