Lopetegui Persembahkan Kesuksesan Sevilla Untuk Puerta dan Reyes

jpnn.com, COLOGNE - Juru taktik Sevilla Julen Lopetegui mendedikasikan kejayaan timnya di Liga Europa 2020 kepada mantan pemain klub itu yakni mendiang Antonio Puerta dan Jose Antonio Reyes.

Semasa hidupnya Puerta turut membawa Sevilla menjuarai Liga Europa, yang saat itu masih disebut Piala UEFA, pada edisi 2005/2006 dan 2006/2007.

Ia tutup usia pada usia 22 tahun akibat gagal jantung 2007 silam.

Sementara Reyes menjadi bagian penting buat Sevilla saat menjadi juara pada 2015-16.

???? Julen Lopetegui with his first European trophy ????#UELfinal pic.twitter.com/liy2zkZ4p1 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020