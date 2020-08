Sevilla Juara Liga Europa, Inter Milan Merana, Lukaku Menderita

jpnn.com, COLOGNE - Sevilla memperpanjang penantian Inter Milan meraih gelar di panggung Eropa yang sudah berusia sepuluh tahun.

Dalam pertemuan mereka di final Liga Europa di Stadion RheinEnergie, Cologne, Sabtu (22/8) dini hari WIB, Sevilla menang 3-2.

Buat Sevilla, gelar Liga Europa kali ini merupakan koleksi keenam dalam sejarah, yang keempat dalam sepuluh tahun terakhir liga kasta kedua di Eropa tersebut.

Sementara Inter yang akhirnya masuk final Eropa setelah sepuluh tahun, gigit jari. Terakhir kali Inter menjadi juara di pentas Eropa ialah saat Liga Champions 2009-2010.

?????? Six finals, six wins for Sevilla in the UEL ????????#UELfinal pic.twitter.com/hWoqB4FUyA — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020