Luar Biasa! Belanda Tak Pernah Kalah dalam 9 Pertandingan Besar

jpnn.com, AMSTERDAM - Timnas Belanda memastikan satu slot wakil Grup C untuk tampil di 16 Besar EURO 2020, setelah menang 2-0 melawan Austria di Amsterdam Arena, Jumat (17/6) malam.

Hasil itu membuat Belanda kini tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan di turnamen besar (World Cup dan EURO), rekor terlama yang dilakukan negara Eropa sejak Portugal mencatatkan 12 pertandingan tanpa kekalahan di Piala Dunia 2014 dan 2018, termasuk EURO 2016 di antaranya.

Kemenangan Belanda atas Austria ditentukan oleh dua gol yang masing-masing dicetak oleh Memphis Depay via penalti pada menit ke-11 dan Denzel Dumfries di menit ke-67.

Performa impresif Belanda pada laga ini benar-benar membuat pemain Austria keteteran. Setiap kesalahan pemain Austria benar-benar dimanfaatkan oleh pemain Tim Oranye.

2 - Denzel Dumfries is the second player ever to score in his first two European Championship games for the Netherlands, after Ruud van Nistelrooy. Delighted. pic.twitter.com/t5WLEvEfZZ — OptaJohan (@OptaJohan) June 17, 2021