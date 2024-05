Luka Doncic Luar Biasa, Dallas Mavericks Unggul 2-0 dari Minnesota Timberwolves

jpnn.com - MINNESOTA - Bintang Dallas Mavericks Luka Doncic tampil luar biasa dengan mencetak triple-double untuk membawa timnya unggul 2-0 (best of seven) atas Minnesota Timberwolves, pada final NBA Wilayah Barat di Target Center, Minnesota, Sabtu (25/5) siang WIB.

Doncic pula yang menjadi penentu kemenangan bagi Mavericks yang unggul 109-108 atas Timberwolves, berkat tembakan tiga poin yang mengecoh Defensive Player Of the Year dari Minnesota Rudy Gobert.

Doncic mencari ruang tembak saat waktu terus berjalan, menarik Rudy Gobert untuk terus mengikuti dribble yang dia lakukan, lalu menggiring bola dengan cara crossover, mematikan langkah Gobert, kemudian mundur satu langkah untuk menyelesaikan tembakan tiga angka untuk membawa keunggulan 109-108 dalam sisa tiga detik waktu pertandingan.

Naz Reid dari Wolves gagal membuat tembakan tiga angka di sisa waktu penghabisan yang membuat Mavericks keluar sebagai pemenang dan unggul 2-0 di final Wilayah Barat.

Doncic membukukan triple-double kelimanya di babak playoff, 32 poin, 13 assist, dan 10 rebound.

"Saya hanya mencoba untuk mencari posisi terbaik. Saya yakin dengan tembakan itu," kata Doncic seperti dikutip dari laman resmi NBA.

Dallas berhasil bangkit dari ketertinggalan 18 poin yang terjadi di akhir kuarter kedua, dan masih tertinggal 16 poin pada pertengahan kuarter ketiga.

“Seperti yang Anda lihat pada Luka, dia menyukai panggung itu. Dia hebat sepanjang pertandingan, menjaga kebersamaan dengan energinya," kata Pelatih Dallas Mavericks Jason Kidd.