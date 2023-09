Mahasiswa FTUI Raih Penghargaan Ini Berkat Analisis Risiko Kuantitatif Pipeline

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Program Doktor Departemen Teknik Kimia (DTK) Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI) Darmawan Ahmad Mukharror meraih penghargaan Best Presenter, di ajang Konferensi Internasional Loss Prevention Asia 2023 (LPA 2023) di Malaysia.

Konferensi itu digelar oleh Center for Advanced Process Safety (CAPS) Universiti Teknologi Petronas (UTP) Malaysia bersama Petronas Technical Delivery Excellence.

Pada konferensi tersebut, Darmawan mempresentasikan makalah berjudul "Analysis of Hydrocarbon Gas Buried Onshore Pipeline Accidents in Indonesia as the Databases for Failure Frequency Evaluation in a Quantitative Risk Assessment."

Dia memperesentasikan hasil riset yang telah dilakukan bersama guru besar Departemen Teknik Kimia yang saat ini menjabat sebagai Dekan FTUI Heri Hermansyah.

"Meraih gelar best presenter adalah suatu kebanggaan, bukan hanya karena saya mewakili UI, tetapi juga karena mewakili Indonesia secara keseluruhan,” ucap Darmawan, Rabu (13/9).

Dari 35 presenter dalam kategori Process Safety, hanya 7-8 orang yang berasal dari Indonesia, sedangkan sisanya berasal dari negara lainnya.

Makalah yang disampaikan oleh Darmawan merupakan sebagian kecil dari disertasinya pada program doktor FTUI.

Meski demikian, makalah itu adalah salah satu upaya ilmiah pertama yang mencakup pengumpulan data dan analisis data terkait kecelakaan pipeline di Indonesia.