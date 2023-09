Mahasiswa Universitas Bakrie Ajak Generasi Z Berperan Aktif Kurangi Produksi Sampah Plastik

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa dan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie bersama Khatulistiwa Respons Tim melalui Media Club (Meclub) mengajak masyarakat khususnya generasi Z agar berperan aktif dalam mengurangi produksi sampah plastik.

Sebagai upaya mengedukasi generasi muda untuk hidup bebas dari sampah plastik, pihak kampus menggelar rangkaian acara Marcomm Week 2023 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan masalah pencemaran plastik di lingkungan.

Salah satunya kegiatan itu dengan melakukan gerakan No More Plastic Pollution: From Plastic to Fantastic dengan membersihkan sungai di Kanal Banjir Barat Jakarta pada Minggu, 6 Agustus 2023, dengan rute dari Bantaran Stasiun BNI City hingga Bantaran Stasiun Karet.

Aksi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ekosistem alam tetapi juga sebagai salah satu langkah menuju pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) pada 10 Agustus 2023.

Menurut Ketua Panitia Dennis Keisha, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya Generasi Z, agar berperan aktif dalam mengurangi produksi sampah plastik.

"Menjaga kebersihan sungai dan mengurangi produksi sampah plastik merupakan bentuk sederhana kepedulian kita pada lingkungan sekitar," kata Dennis.

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Suharyanti menekankan bahwa kegiatan ini merupakan aplikasi dari metode pembelajaran experiential learning yang diterapkan di Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie.

"Di kuliah Pemasaran Sosial kami mengajarkan mahasiswa untuk menyusun strategi komunikasi yang mengajak masyarakat menjaga lingkungan. Bersih-bersih sungai pada hari ini merupakan bentuk nyata strategi komunikasi yang diajarkan di kelas," kata Suharyanti.