Mahasiswa yang Lompat dari Parkiran Mal Sempat Kirim Pesan, Isinya Bikin Pilu Hati

jpnn.com, SAMARINDA - Mahasiswa berinisial HG (26) yang nekat lompat dari gedung area parkir lantai P5 ke lantai P2 di salah satu mal Samarinda, ternyata meninggalkan pesan kepada kekasihnya.

HG ditemukan tewas setelah melompat dari lantai parkiran mal, Minggu (3/1). Aksinya itu diduga karena masalah asmara.

Menurut keterangan polisi, HG sempat mengirimkan sebuah pesan singkat kepada kekasihnya berisi permohonan maaf dan membagikan lokasi dirinya.

Kapolsek Sungai Kunjang Kompol Bambang Budiyanto mengatakan, setelah melihat isi pesan HG, pihak kepolisian langsung menyimpulkan bahwa korban nekat bunuh diri lantaran tidak dapat menerima kenyataan kekasihnya telah memilih pria lain.

“Setelah kami selidiki dan melihat dari bukti pesan singkat yang ada di hp korban (HG), terdapat chat yang berisi mengatakan bahwa kekasihnya sudah dapat pria lain,” ungkap Kompol Bambang di Makopolsek Sungai Kunjang, Samarinda, Rabu (6/1).

Isi pesan singkat HG kepada kekasihnya, “Cece sayang, dapat laki-laki yang lebih baik ya, makasih untuk semuanya, you are the best thing ever happen to my life."

Tak hanya itu, HG juga mengirimkan pesan singkat terakhir ke kontak Hendra, bertuliskan, “Malam ko, maaf gak bisa berubah, aku sudah nyerah, tolong rawat dan ngalah sama mama dan bapak. Terima kasih semua bantuan dan nasihatnya selama ini."