Maiya Deviatkova Bicara Soal Cinta dan Kompromi dalam Bleed For Me

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus model asal Jerman, Maiya Deviatkova merilis single terbaru berjudulu Bleed For Me via Sinjitos Collective.

Menurut Maiya, lagu yang glamour dan gemerlap ini bercerita tentang kompromi dan pengorbanan dalam relasi cinta.

"Pada Bleed For Me, saya meminta pasangan saya untuk berkompromi dan berusaha untuk kebaikan hubungan kami," ujar Maiya, dalam keterangannya, Senin (17/4).

Perilisan lagu ini hadir setelah debutnya, Touched yang dirilis pada 2021 dengan dua versi remix yang dibagikan pada 2022.

Produser dan co-writer Joseph Saryuf alias Iyub menjelaskan bahwa di lagu ini Maiya memberikan sentuhan yang kaya dan memikit pada skena musik dance.

Maiya juga hadir dengan pendewasaan yang terlihat pada penyampaian vokal dan musiknya.

"Trek ini terdengar seperti musik elektronik dengan soul, dengan bassline soul dan funk yang groovy serta elemen akustik yang kental," ucap Iyub.

Kata Iyub, trek ini menggunakan pendekatan yang menarik dengan mengikuti perkembangan kedewasaan Maiya sebagai seorang seniman, musikus, dan storyteller.