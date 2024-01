Makan Siang Gratis, Upaya Cawapres Gibran Mencegah Stunting

jpnn.com - Program makan siang dan pemberian susu gratis merupakan langkah proaktif yang dapat membantu mencegah masalah stunting pada anak-anak.

Stunting, atau keterlambatan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, telah menjadi isu kesehatan global yang memerlukan solusi terintegrasi.

Beberapa ahli telah memberikan pandangan mendalam terkait efektivitas program-program semacam ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marie T. Ruel dan Harold Alderman (2013) yang dipublikasikan dalam jurnal "Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition?", program-program gizi seperti pemberian makanan berkualitas tinggi dan susu dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi stunting.

Ruel dan Alderman menyatakan bahwa intervensi gizi yang tepat waktu dan terukur dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan anak-anak, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Caitlin Well, et al. (2022) dalam jurnal " The Impact of School Meal Programs on Educational Outcomes in African Schoolchildren: A Systematic Review" menunjukkan bahwa program makan siang di sekolah dapat memiliki dampak positif terhadap status gizi anak-anak.

Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan peningkatan signifikan dalam asupan nutrisi dan penurunan kejadian stunting pada anak-anak yang mendapat program makan siang di sekolah.

Program-program semacam ini juga telah terbukti efektif dalam berbagai negara. Sebagai contoh, di beberapa negara Eropa, program makan siang di sekolah telah menjadi bagian integral dari upaya pencegahan stunting.