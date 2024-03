Makan Sushi dan Kuliner Jepang Sepuasnya, Hanya di SIni!

jpnn.com, BEKASI - AEON, raksasa ritel terkemuka, setelah sukses dengan pembukaan toko ke-7-nya di Kota Wisata Living World Mall Cibubur pada 15 Maret 2024, kini kembali mengumumkan peresmian toko terbarunya yang merupakan toko ke-8, di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat.

Kota Deltamas tempat AEON berada, merupakan kompleks industri, komersial, perumahan, perbankan, dan sekolah.

Terdapat banyak perusahaan dan pabrik mancanegara, termasuk Jepang, di kawasan industri ini. Selain itu, tiga tempat kawasan perumahan sedang dikembangkan, dan ada pula sekolah Jepang di kawasan Cikarang.

AEON Deltamas pun siap melayani kebutuhan belanja dan kuliner pelanggan dalam satu tempat sekaligus.

"Oleh karena itu kami optimistis AEON Deltamas akan menarik pelanggan tidak hanya dari wilayah sekitar tetapi juga jangkauan wilayah yang lebih luas. Populasi di Kawasan komersial ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan di masa mendatang," ujar Takahiro Osugi, Presiden Direktur PT AEON Indonesia.

"Khusus di AEON Deltamas, kami menawarkan menu Delicatessen terbaru, yaitu cold mentsuyu udon, hosomaki, dan daifuku premium. Kami juga telah menyiapkan total 160 kursi pada seating area untuk mengakomodasi pelanggan yang ingin makan di tempat," lanjut Osugi.

Pada sisi sebelah kiri Delicatessen, pelanggan dapat menemukan inisiatif terbaru di AEON Deltamas yang membedakan dengan toko-toko AEON lainnya yang sudah ada, yaitu Grill Deli.

Grill Deli merupakan konsep kuliner yang menyuguhkan menu "all you can eat buffet" dengan harga yang sangat terjangkau dan menjanjikan kualitas premium saat menyantap aneka daging bakar sepuasnya.