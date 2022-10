Makin Dekat, DWP 2022 Umumkan Bintang Tamu Tambahan, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022 mengumumkan kembali sederet nama bintang tamu yang akan memeriahkan acara pada 9, 10, dan 11 Desember di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pada pengumuman pengisi acara fase kedua, DWP 2022 memastikan kehadiran nama ACRAZE, DJ dan produser yang terkenal dengan lagu Do It To It.

Tidak kalah seru, 3 artis yang sempat hadir di DWPV 2021 juga bakal turut hadir yaitu Andrew Rayel, NERVO, Lost Frequencies.

Nama lainnya yang bakal memeriahkan DWP 2022 yakni Gareth Emery, Regard, Whethan.

DJ regional seperti Beauz juga bakal menghebohkan panggung, ditambah sederet bintang lokal seperti Devarra, Dipha Barus, Winky Wiryawan feat. Osvaldo Nugroho & Sara Fajira, dan DJ W.W.

"Pengumuman fase kedua ini menandakan semakin dekatnya tanggal terlaksananya DWP 22 dan kami sangat bahagia dapat memenuhi keinginan para penonton setia DWP untuk dapat mendatangkan beberapa lineup yang sangat ditunggu-tunggu seperti Nervo, Lost Frequencies, Acraze, serta berbagai nama besar dari dalam negeri dan sekitar," kata Asri Ratna selaku Brand Marketing Manager dari Ismaya Live, Jumat (21/10).

"Nantikan kejutan tambahan di fase selanjutnya dan jangan lupa untuk mengamankan tiket kalian dari mulai sekarang untuk bersiap-siap berdansa bersama kami di DWP 22," tambahnya.

Tiket DWP 2022 sudah bisa didapatkan melalui akun resmi penyelenggara.