Manchester City Gusur MU dari Puncak Klasemen

WEST BROMWICH - Manchester City menggusur Manchester United dari pucuk klasemen Premier League, Rabu (27/1) dini hari WIB.

Opta melansir, inilah pertama kali City berada di puncak klasemen, menjadi tim kesembilan yang menduduki peringkat paling atas untuk sementara.

City memastikan posisi nomor satu setelah menang telak atas tuan rumah West Bromwich Albion, 5-0 dalam laga di Stadion The Hawthorns.

Gelandang Ilkay Gundogan melanjutkan tren kesuburannya dengan menyumbangkan dua gol, ditambah masing-masing sebiji gol dari Joao Cancelo, Riyad Mahrez dan Raheem Sterling.

7 - Ilkay Gündogan has scored seven Premier League goals this season - his best ever scoring season in the top five European Leagues. Leader. pic.twitter.com/dtmp8wbauL — OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2021