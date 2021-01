Manohara Mengaku Kecewa kepada Seseorang, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Manohara Odelia Pinot mengaku kecewa lantaran akunnya di Instagram diblokir oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

Model cantik ini menyampaikan keluhannya dalam bentuk gambar teks di akunnya di Instagram, baru-baru ini.

Dalam gambar teks tersebut, ia mengatakan bahwa wakil rakyat seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat.

Ia juga menuliskan keterangan untuk gambar teks itu dengan mencantumkan kutipan dari penulis ternama asal Amerika Serikat, Doris Kearns Goodwin.

"#blocked Good leadership requires you to surround yourself with people of diverse perspectives who can disagree with you without fear of retaliation," tulis Manohara.

Menurut Manohara, pemblokiran akunnya di Instagram itu terjadi setelah dirinya mengkritik soal kepemilikan satwa liar.

Baca Juga: Manohara Benarkan Sudah Pindah Agama

Diketahui, mantan istri Pangeran Kelanta, Malaysia, ini terbilang vokal menyuarakan agar satwa liar bisa hidup di alam bebas.

Tak hanya Manohara, Melanie Subono juga dikenal vokal dalam hal pelestarian satwa liar. (jlo/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: