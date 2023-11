Mantan Suami Rachel Vennya, Okin Sudah Lamar Sang Kekasih?

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Niko Al Hakim alias Okin dikabarkan telah melamar kekasihnya, Regina Phoenix.

Kabar tersebut bermula dari foto yang diunggah melalui akun miliknya di Instagram.

Okin memperlihatkan potret Regina Phoenix sedang makan di kawasan Thailand.

Pada keterangan foto, dia mengisyaratkan telah melamar perempuan berusia 23 tahun itu.

"She said yes (dia berkata iya)," ungkap Okin, pada Kamis (9/11).

Unggahan mantan suami Rachel Vennya itu langsung menuai sorotan dari netizen.

Banyak netizen yang menduga Okin telah melamar Regina Phoenix.

Akan tetapi, sejumlah warganet justru mempertanyakan mana cincin yang diberikan.