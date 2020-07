Masih Bolehkah Gli Tinggal di Hagia Sophia?

jpnn.com, ISTANBUL - Gli adalah salah satu kucing terkenal di dunia karena rumahnya berada di Hagia Sophia di Istanbul, Turki.

Pergantian status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid membuat orang-orang Turki bertanya-tanya, apakah Gli harus pindah?

Kucing belang dengan mata hijau ini jadi favorit pengunjung, termasuk mantan Presiden AS Barack Obama, yang tertangkap sedang mengelusnya ketika berkunjung ke sana pada 2009.

Otoritas setempat memastikan Hagia Sophia bisa tetap menjadi rumah Gli.

Turks, tourists and the many Instagram fans of Gli, the famous cat at Istanbul’s ancient Hagia Sofia, wonder if she faces eviction from her home as it reopens as a mosque after a top court ruled it was illegal to convert the iconic site to a museum https://t.co/dZ16XhZ0xA pic.twitter.com/2Ifc8P4PZQ — Reuters (@Reuters) July 24, 2020