Mastersystem Raih Penghargaan Cisco APJC Award

jpnn.com, JAKARTA - PT Mastersystem Infotama (Mastersystem) menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang meraih penghargaan Cisco APJC Award sebagai ASEAN Partner of the Year.

Adapun penyerahan penghargaan tersebut dilakukan secara virtual oleh Cisco Partner Summit Digital 2020 pada 29 Oktober lalu.

“Mastersystem tidak hanya berhasil memenangkan market di Indonesia tapi juga dapat mengharumkan nama Indonesia di ASEAN,” kata Marina Kacaribu selaku Country Manager Cisco Systems Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).

Selain penghargaan ASEAN Partner of The Year, Mastersystem juga mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia IT Services Competitive Strategy Innovation and Leadership Award 2020 dari Frost & Sullivan.

Frost & Sullivan memberikan award ini kepada 17 perusahaan yang telah dinilai terobosannya inovatif, serta unggul.

Mastersystem diakui sebagai perusahaan terbaik, karena telah menunjukan keunggulan dalam industri masing-masing di kelasnya.

Berdiri sejak 1994, Mastersystem merupakan salah satu penyedia infrastruktur ICT terkemuka yang tidak hanya mendominasi pasar perbankan perusahaan, tetapi juga di industri minyak dan gas, perusahaan dan telekomunikasi.

Mastersystem telah dipercaya banyak sektor untuk menangani perusahaan lebih dari 1000 pelanggan di Indonesia.