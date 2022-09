Mau Tahu Cara Kerja Teknologi TSS Milik Toyota? Datang Aja ke Sini

jpnn.com, JAKARTA - Bersamaan International Otobursa Tumplek Blek (IOTB) 2022, Toyota Astra Motor (TAM) mengenalkan teknologi Toyota Safety Sense (TSS) pada All New Veloz.

IOTB digelar pada 3-4 September di Plaza & Parkir Timur Senayan, Jakarta.

TSS merupakan teknologi keselamatan yang bekerja aktif guna melindungi penumpang dengan memberikan peringatan dan asistensi kepada pengemudi ketika sistem mendeteksi adanya potensi kecelakaan.

"Melalui kegiatan TSS Experience di acara IOTB 2022 ini, Toyota ingin mengajak pengunjung mencoba langsung cara kerja teknologi TSS untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manfaat yang bisa didapatkan dari tekkologi itu," ucap Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy, dalam siaran resmi, Sabtu (3/9).

Toyota menyediakan tiga unit All-new Veloz untuk dicoba pengunjung selama IOTB, mulai jam 10.00 hingga jam 17.30 WIB.

Teknologi yang dapat dirasakan pengunjung, seperti Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Blind Spot Monitor (BSM), Rear-Cross Traffic Alert (RCTA), dan All Round View (360) Camera.

Penyematan TSS di All-nw Veloz juga menjadi faktor mendukung MPV sporty Toyota itu meraih penghargaan The New Car Assessment Program for South East Asian Countries (ASEAN NCAP) menggunakan protokol 2021 – 2025 dengan rating bintang 5, pada Juni lalu.

Selain TSS Experience, pengunjung bisa mengeksplorasi Fortuner GR Sport dan All-new Avanza yang ditampilkan di anjungan Toyota.