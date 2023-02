Mawar De Jongh dan El Rumi Tampil di Marina Beauty Journey 2022, Seru!

jpnn.com - JAKARTA - Perkembangan Gen Z perlu dimaksimalkan dengan program-program yang bisa mewadahi ide dan aspirasi mereka. Marina Beauty Journey merupakan salah satu program yang tepat dan konsisten dihadirkan sejak 2011.

"Program Marina Beauty Journey telah menjangkau lebih dari 119 ribu peserta perempuan muda dengan berbagai latar belakang dari seluruh Indonesia," kata General Manager Brand Investment & Consumer Engagement Marina, Elfia Rahmi dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Dia menjelaskan komitmen Marina untuk memaksimalkan potensi dalam diri melalui program tersebut berfokus pada pengembangan passion Gen Z guna memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar.

Dengan tema "Make Your Own Impact", Marina Beauty Journey telah sukses dilaksanakan dalam format offline dengan rangkaian kegiatan yang lebih atraktif, salah satunya adalah Beauty Camp di Bali.

"Beauty Camp ini diisi dengan berbagai kelas pengembangan diri atau yang kami sebut dengan “Impactivity Class”," terang Elfia.

Menurut dia, para Bintang Marina berinteraksi dengan masyarakat sekitar untuk memberikan dampak positif dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan.

Rangkaian Beauty Camp di Bali pada 18-20 Januari 2023 menghadirkan beragam Impactivity Class yang diisi mentor-mentor inspiratif sebagai bekal untuk pengembangan diri yang disesuaikan dengan kebutuhan Gen Z agar makin bersinar, khususnya Bintang Marina.

Urrofi, seorang Gen Z yang kerap membagikan tips dan trik bagaimana membuat konten di media sosial menjadi mentor pada Impactivity Content Creator Class. Dia memberikan pembahasan mengenai the power of content in social media.