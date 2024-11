MDMedia Kembali Gelar 'SEA Today Golf Day'

jpnn.com, JAKARTA - Platform pemberitaan milik anak Perusahaan Telkom, MDMedia (Metra Digital Media) kembali mengadakan SEA Today Golf Day dalam rangka perayaan ulang tahun ke-4 Southeast Asia Today (SEA Today).

Acara itu diikuti oleh 170 peserta baik itu para penggemar golf, pemimpin bisnis, praktisi industri, serta para influencer golf, bahkan pro golfer Indonesia di Rainbow Hills Golf Club, Sabtu (9/11).

CEO SEA Today Pujo Pramono menjelaskan SEA TODAY Golf Day kali ini bertema "From Green Mindset to Green Action".

Dia menjelaskan dengan menerapkan Green Mindset, maka diharapkan seluruh peserta akan berupaya menuju Tindakan Hijau (Green Action) sebagai kontribusi nyata pada keberlanjutan lingkungan tetap hijau.

“Kami yakin bahwa golf mencerminkan nilai-nilai Green Mindset, di mana setiap aktivitasnya berhubungan erat dengan alam, seperti berjalan di atas rumput yang bebas emisi karbon, serta sistem penilaian yang efisien dan sejalan dengan prinsip less is more, " kata Pujo dikutip JPNN.com, Senin (11/11).

Direktur Utama MDMedia yang menaungi SEA Today Arif Prabowo menyampaikan tema 'Green Golf' itu mengedepankan prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan inisiatif Telkom Group.

Dia menyebutkan itu juga sejalan dan perusahaan di bawah BUMN dalam menerapkan konsep ramah lingkungan di berbagai sektor.

"Wujud nyata dari tindakan turnamen ini adalah kami mengurangi plastic waste, melakukan penanaman pohon, carbon calculation, carbon offsetting dan pemberian trophy SEA Today Golf Day yang merupakan 'living trophy', terrarium yang terbuat dari preserved moss/lumut abadi," kata Arif.