Mea Shahira Akhirnya Kembali Lewat 'Not Today Not Tomorrow'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mea Shahira menghadirkan karya terbarunya yang berjudul Not Today Not Tomorrow.

Single tersebut menandakan kembalinya solois asal Jakarta itu ke kancah musik Indonesia setelah kolaborasi bersama rapper Matter Mos bertajuk Apple of My Eyes pada Februari 2021 silam.

Not Today Not Tomorrow dikemas sebagai lebih dari sekadar karya comeback bagi Mea Shahira.



Lagu tersebut dirilis di bawah bendera label musik Sony Music Entertainment Indonesia pada Jumat, 28 Juli 2023,

Not Today Not Tomorrow memancarkan vitalitas yang berbeda ketika dibandingkan dengan Apple of My Eyes atau double single perdana Mea Shahira pada 2019 yakni 'I' dan 'Kissin' Mirrors'.

Mea Shahira menggarap Not Today Not Tomorrow sebagai sabda romantika tentang seorang dara yang terlepas dari masa lalu yang sempat menorehkan luka pada hatinya.

Kini, seorang tersebut mendapati dirinya di tengah kabut asmara yang merah merona.



Perjalanan romansa Mea Shahira menjadi inspirasi utama yang melandasi lahirnya Not Today Not Tomorrow.

"Aku pertama kali dapat ide mengenai lagu ini ketika aku baru pulang dari rumah pacarku. Singkat ceritanya, lagu ini adalah mengenai fase 'bulan madu' yang dijalani oleh sepasang sejoli. Itu adalah momen manis yang enggak boleh disia-siakan oleh siapa pun," kata Mea Shahira.

Demi menyawakan rapsodi ke dalam kisah personal tersebut, Mea Shahira menggaet teman-teman terdekatnya.