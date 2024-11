Meccaya Resmi Luncurkan 88 Acne Cream & Sarijel

jpnn.com, JAKARTA - Meccaya, perusahaan farma dermatologi dan dermokosmetik resmi meluncurkan 88 Acne Cream & Sarijel di Event tahunan Meccaya Gathering 2024 di Jakarta pada hari Kamis (21/11).

Pada edisi kali ini, Meccaya mengusung tema "My Glow Up Journey" serta mengajak semua orang untuk menceritakan kisah perjalanan transformatif menjadi versi terbaik dirinya yang bersinar (glow up).

Marketing Director Meccaya Ferry Salim menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan selama lebih dari 50 tahun terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Meccaya.

Ferry menjelaskan melalui peluncuran 88 Acne Cream & Sarijel, pihaknya tidak hanya berharap dapat menghadirkan solusi yang paling efektif dan paling aman, tetapi juga paling terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Bersama dengan semua mitra, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui harapan konsumen kami," ujar Ferry.

Adapun 88 Acne Cream dalah krim perawatan jerawat dengan Gentle Keratolytic Formula yang inovatif. Formula modern ini mengkombinasikan LHA, (Lipohidroxy acid) BHA (Beta-hidroxy acid) dan PHA (Polyhidroxy acid) yang mengeringkan jerawat dalam 24 jam, namun tetap aman digunakan untuk semua jenis kulit.

Kemudian, Sarijel adalah Anstiseptik Oral Gel (gel antiseptik mulut) dapat membunuh 99,99 persen bakteri-bakteri penyebab infeksi dalam 30 detik berdasarkan hasil uji di laboratorium terakreditasi.

Sarijel juga membantu meringankan rasa nyeri akibat sariawan, luka di bibir, gusi dan di dalam mulut, sehingga kita bisa segera menampilkan kembali senyum terbaik kita.