Mendadak 3 Pertandingan NBA Ditunda, Terkait Jacob Blake, Mengharukan

jpnn.com, ORLANDO - Tiga pertandingan NBA Playoffs yang dijadwalkan berlangsung, Kamis (27/8) pagi ini mendadak ditunda lantaran protes pemain, menentang ketidakadilan rasial seperti yang terjadi dalam kasus penembakan Jacob Blake beberapa hari lalu.

Tiga gim tersebut ialah Milwaukee Bucks versus Orlando Magic, Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder serta Los Angeles Lakers melawan Portland Trail Blazers.

Semuanya gim kelima babak pertama. Saat ini Bucks memimpin sementara 3-1 (butuh satu kemenangan lagi lolos ke semifinal Wilayah Timur), Houston dan Oklahoma masih ketat, 2-2- (mencari tiket semifinal Barat) dan LA Lakers unggul 3-1 (butuh satu kemenangan lagi lolos ke semifinal Wilayah Barat).

Pihak NBA mengatakan ketiga pertandingan akan dijadwal ulang, tetapi belum mengatakan kapan.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020