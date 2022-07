Mendag Zulhas Cek Harga Pangan di Pasar Jagasatru Cirebon

jpnn.com, CIREBON - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu, (17/7), pagi.

Mendag Zulhas memulai kunjungan kerjanya dengan memantau ketersediaan harga kebutuhan pokok di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon.

Ketua Umum PAN ini mengatakan, tidak mau menyimpulkan hasil kunjungan kerjanya, karena semua harus sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Jangan dari saya, yang ada di lapangan ditulis, itu yang ditulis," ujar Zulhas.

Saat kunjungan kerjanya di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon, Zulhas turut berdialog dengan sejumlah pedagang, mulai dari sayur-sayuran, pedagang cabai, bawang, kelontong, pedagang sapi, dan beberapa lainnya.

Cabai merah yang sempat dijual Rp 100 ribu per kilogram, kini sudah Rp 40 ribu per kilogram, selanjutnya bawang merah dari harga Rp 60 ribu kini menjadi Rp 42 ribu per kilogram.

Mendag Zulhas dalam sidak serta kunjunganya ke Pasar Pasar Jagasatru, Kota Cirebon juga meninjau titik penjualan minyak goreng curah rakyat serta minyak goreng kemasan rakyat .

Harga minyak curah di kios yang didatangi Zulhas, menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 14 ribu per liter.