Mendagri Amit Shah Kembali Dirawat di RS Setelah Sembuh dari COVID-19

jpnn.com, MUMBAI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) India Amit Shah kembali harus dirawat di rumah sakit, Selasa (18/8).

Amit Shah sebelumnya baru empat hari sembuh dari COVID-19.

Ia kembali dirawat karena mengalami kelelahan dan sekujur badannya sakit.

Shah, orang dekat Perdana Menteri India Narendra Modi dan orang kedua di kabinet, dirawat di rumah sakit milik pemerintah All India Institute for Medical Sciences di New Delhi, demikian pernyataan pihak rumah sakit.

"Ia nyaman di ruangan inap dan bekerja dari rumah sakit," terang pihak RS, seraya menegaskan, hasil tes menunjukkan Shah negatif COVID-19.

Shah merupakan politisi dengan jabatan paling tinggi di India yang terserang COVID-19. Sementara itu, kepala perusahaan farmasi Biocon Ltd, Kiran Mazumdar Shaw, pada Senin menyatakan ia positif mengidap COVID-19.

India menempati urutan ketiga untuk negara dengan jumlah pasien positif terbanyak dunia. Di atas India, Amerika Serikat menempati urutan pertama, diikuti oleh Brazil pada urutan kedua.

Rata-rata kasus harian di India sejak 30 Juli terus naik di atas angka 50.000 pasien. Per Selasa, jumlah kasus positif bertambah 55.079, sementara angka korban jiwa naik 876 sehingga totalnya mencapai 51.797 jiwa. Sejauh ini, jumlah pasien positif di India telah melampaui angka 2,7 juta jiwa.