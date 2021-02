Mengamuk, Umat Hindu di India Serbu Foto Rihanna Tanpa Busana Ini

jpnn.com - PENYANYI Rihanna kembali memicu amarah warga India. Bayangkan saja, penyanyi yang terkenal dengan lagu Umbrella dulu itu pamer pose telanjang dada sambil memakai kalung liontin bergambar Ganesha.

Kontroversi ini pecah tak lama setelah Rihanna mengunggah fotonya mengenakan lingerie produksinya sendiri, Savage X Fenty, melalui media sosial Twitter dan Instagram.

Dalam keterangan foto itu, pelantun Work ini mengutip lirik lagu Naked dari Popcan. "Me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl," tulisnya.

Dalam foto itu, Rihanna menutupi dadanya dengan tangan. Namun, kalung panjang dengan bandul Ganesha masih terlihat menggantung dari lehernya hingga bagian perut.

Unggahan itu langsung dibanjiri komentar, terutama dari pemeluk agama Hindu di India.

Baca Juga: Rihanna Minta Maaf soal Lagu Hadis Nabi di Peragaan Pakaian Dalam

Foto Rihanna yang dianggap menghina agama Hindu. Foto: Twitter

Termasuk dari Ram Kadam, seorang anggota parlemen dari partai Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata.