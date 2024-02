Mengapresiasi Mitra Bisnis, JCB Indonesia Berikan 22 Penghargaan Spesial

jpnn.com, JAKARTA - JCB Indonesia menggelar acara tahunan JCB Indonesia Award 2024. Acara tersebut adalah penghargaan yang telah dilaksanakan kelima kalinya sejak 2020.

JCB Indonesia Award 2024 sendiri digelar sebagai bentuk apresiasi kepada mitra bisnis yang telah berkolaborasi dan berkontribusi selama ini.

JCB Indonesia berupaya untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan memberikan pengalaman berkualitas melalui penerapan digital transformasi.

Hal itu dilakukan dengan tujuan memudahkan dan mendukung mitra bisnis agar tetap terkoneksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan tanpa mengenal batas waktu dan jarak.

JCB Indonesia Award 2024 dihadiri oleh 100 tamu undangan yang tidak hanya dari mitra bisnis seperti bank, merchant, dan media, tetapi juga MASAKI Yasushi selaku Ambassador Designate of Japan to The Republic Indonesia.

Selain itu, JCB Indonesia Award 2024 dihadiri oleh perwakilan dari Iseikai General Hospital Osaka dan JAPAN PRIVATE TOUR, yang memberikan informasi seputar medical and luxury tourism in Japan.

Pada kesempatan itu, JCB Indonesia memberikan 22 penghargaan untuk mitra bisnis yang menunjukkan kinerja baik dan luar biasa.

President Director PT. JCB International Indonesia, Takumi Takahashi menjelaskan, “JCB Indonesia Award 2024 merupakan bentuk apresiasi JCB Indonesia terhadap mitra bisnis utama kami yang memberikan kontribusi penting sehingga perusahaan pada 2023 berhasil mencatat kinerja sangat baik."