Mengejutkan, Inilah Hasil Penyelidikan Awal dari Ledakan Lebanon

jpnn.com, BEIRUT - Pemerintah Lebanon terus memperbarui informasi terkait penyelidikan malapetakan ledakan dahsyat di Beirut, Selasa (4/8) waktu setempat.

Penyelidikan awal menunjukkan adanya kelalaian dan tidak adanya tindakan selama bertahun-tahun atas penyimpanan bahan yang sangat eksplosif di Pelabuhan Beirut itu.

Diketahui, hingga Rabu (5/8) siang WIB dilaporkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka.

Pemerintah Republik Lebanon dalam sebuah pernyataan mengungkap hal yang mengejutkan.

