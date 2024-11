jpnn.com, JAKARTA - CEO Universal Institute of Professional Management (UIPM) Rantastia Nur Alangan memiliki koneksi yang kuat dengan berbagai tokoh internasional dalam bidang perdamaian dan keamanan.

Salah satu tokoh utama yang mendukung kiprahnya adalah Jenderal Dr. Sultan Azam Temuri, pelindung Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) dan UIPM di sektor perdamaian, keamanan, dan pendidikan.

Jenderal asal Pakistan ini pernah memimpin Pasukan Perdamaian PBB di UNAMID pada 2018-2020 dan aktif di UNPKFC, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan badan-badan internasional seperti UNESCO, WHO, dan UNDP.

Selain Temuri, Rantastia juga memiliki hubungan erat dengan Laurent Attar Bayrou, Ketua SPIA (Soldiers of Peace International Association) yang berbasis di bawah naungan PBB.

Berkat kontribusi Rantastia dalam perdamaian global, Laurent menganugerahinya Medali Perdamaian PBB. SPIA sendiri adalah organisasi yang memperjuangkan perdamaian melalui dukungan kemanusiaan di berbagai negara, memperkuat peran Rantastia sebagai figur perdamaian Indonesia.

Di ranah hukum militer, Rantastia memiliki koneksi dengan Ludwig Van der Veken, Sekjen di Kementerian Pertahanan Belgia sekaligus anggota International Society for Military Law and the Law of War (ISMLLW), organisasi yang beroperasi di bawah PBB.

Jaringan dengan Veken memperkuat peran UIPM dalam diplomasi internasional dan menambah kredibilitas Rantastia dalam isu hukum militer global, menjadikannya tokoh yang dihormati di bidang tersebut.

Rantastia juga terhubung dengan Joanna M. Cadman, Ketua The Royal Society of St. George di Inggris, organisasi yang diproteksi langsung oleh King Charles.