Menimbang Belt and Road Initiative: Proyek Progresif atau Beban Ekonomi?

jpnn.com - Ketika Belt and Road Initiative atau BRI yang diinisiasi oleh Tiongkok menjadi sorotan global, banyak perdebatan dan kontroversi mengenai dampak sebenarnya dari program ambisius ini.

Buku “The Reality and Myth of BRI’s Debt Trap, Evidences from Asia and Africa", yang disunting oleh Nian Peng dan Ming Yu Cheng dan diterbitkan oleh Springer Nature pada tahun 2024 ini, hadir sebagai upaya penting untuk menyibak tabir beragam narasi yang melingkupi BRI, terutama yang terkait dengan apa yang disebut sebagai "jebakan utang".

Menariknya, bagi Indonesia, buku ini menawarkan wawasan berharga untuk merespons dinamika yang terus berkembang dalam politik domestik dan posisi internasionalnya.

Pendekatan Menyeluruh Melalui Studi Kasus

Buku ini disusun dengan hati-hati, menggabungkan berbagai studi kasus dari Asia dan Afrika, yang menjadi wilayah utama penerima proyek BRI.

Dengan pendekatan akademis yang mendalam, buku ini mencoba memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak BRI terhadap negara-negara penerima.

Setiap bab ditulis oleh pakar yang memiliki kredensial akademik dan pengalaman lapangan, menawarkan analisis yang tajam dan berbasis data.

Salah satu kekuatan buku ini adalah diversitas perspektif yang ditawarkan oleh para kontributornya.