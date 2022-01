Menkes Budi Ungkap Prestasi Indonesia soal Cakupan Vaksinasi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia.

Berdasarkan Our World in Data, Indonesia telah menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak 283.554.351 dosis per Selasa (4/1).

"Capaian ini berhasil mengantarkan Indonesia menjadi satu dari lima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/1).

Saat ini, lanjut dia, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Pria yang akrab disapa BGS itu mengapresiasi upaya TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial, organisasi keagamaan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan program vaksinasi nasional.

Menkes Budi tetap memastikan pemerintah akan terus berupaya mempercepat program vaksinasi bagi 208,2 juta penduduk Indonesia.

Program vaksinasi Covid-19 ditargetkan rampung pada Maret atau April 2022.

Untuk itu, Budi Gunadi memastikan stok vaksin Covid-19 aman meski ada tambahan jumlah sasaran yaitu anak usia enam tahun sampai sebelas tahun.